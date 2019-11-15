СМИ: суд арестовал имущество депутата Рады Дубневича

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на имущество депутата Верховной рады Ярослава Дубневича, который подозревается в коррупции.

"Решение об аресте принято", - сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Указывается, что арест наложен на квартиры, дома и земельные участки во Львовской области. Кроме того, арестованы корпоративные права в ряде предприятий, несколько часов и картин.

7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины избрала Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 декабря с правом внесения залога в размере $3,6 млн. 8 ноября был внесен залог, и депутат вышел из СИЗО.

Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение Дубневичу в совершении преступления по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой". По версии следствия, компания "Укржелдорога" понесла убытки в 93,3 млн гривен из-за коррупционной схемы и хищений, к которым причастен Дубневич. Прокуратура установила, что депутат в 2015-2016 годах лоббировал выделение денежных средств из бюджета "Укржелдороги" на закупку оборудования у подконтрольных ему предприятий.

Рада лишила Дубневича депутатской неприкосновенности, дала согласие на его привлечение к уголовной ответственности, а также на его задержание и арест. Сам Дубневич заявлял, что считает инициативу о снятии с него неприкосновенности незаконной и политически мотивированной.