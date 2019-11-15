"Новая газета" создает синдикат из ста СМИ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Новая газета" намерена объединить сто независимых СМИ и создать "синдикат" для мгновенных публикаций их лучших материалов в цифровом формате. Об это сообщил ТАСС в пятницу главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

"Синдикат-100" - это новый формат, который мы начинаем использовать. Это условное название объединения ста лучших независимых медиа страны, с которыми мы дружим и которые добровольно сюда входят. Мы наши лучшие материалы будем отправлять сразу в сто великих, роскошных независимых медиа. Таким образом, тираж охвата одного текста превысит любое ТВ", - сказал он.

Кроме того, по его словам, отдел расследований и отдел информации станут двумя важнейшими структурами возглавляемой газеты. Помимо этого, издание запустит проект "Инженеры историй".

"У нас создается студия документального кино, специальная история под названием "Инженеры историй", у нас появляется такая профессия "инженер историй", то есть тот, кто рассказывает историю в онлайн", - добавил Муратов.

Муратов был избран новым главным редактором издания в пятницу, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции. Он уже занимал пост главного редактора "Новой газеты" с 1995 по 2017 год.