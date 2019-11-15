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Папа Римский выступит в Японии по теме ядерного нераспространения

Апостольская поездка Франциска в Таиланд и Японию начнется 20 ноября с посещения Бангкока

ВАТИКАН, 15 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в ходе поездки в Японию выступит с посланием, посвященном теме ядерного разоружения. Об этом журналистам сообщили в пятницу на брифинге в службе печати Святого престола, представляя программу предстоящей апостольской поездки, которая включает также посещение Таиланда.

"Как вы знаете, в Японии запланировано посещение Хиросимы и Нагасаки. В Музее атомной бомбы Папа Римский выступит [24 ноября] с посланием о ядерном разоружении", - сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Он отметил, что теме разоружения и недопущения распространения оружия главы Римско-католической церкви всегда уделяли большое внимание, начиная с Бенедикта XVI, который начал говорить об опасности вооружения в период Первой мировой войны.

Апостольская поездка Франциска в Таиланд и Японию начнется 20 ноября с посещения Бангкока. По принятому порядку, глава Римско-католической церкви направляет приветственные послания, как правило, главам государств, над которыми пролетает его самолет. При перелете 23 ноября из Бангкока в Токио воздушный маршрут будет пролегать над южными территориями Китая, а также над административными единицами - Гонконгом и островом Тайвань. Как сообщил Бруни, приветственные послания готовятся для руководителя Китая, а также главам администрации Тайваня и Гонконга.

По пути из Японии маршрут папского самолета будет пролегать над Россией, и российскому лидеру также будет направлено приветствие Папы Франциска.

Теги
Франциск (Папа Римский)ЯпонияВатикан
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