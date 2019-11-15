Создатели проекта #FollowMeTo готовят к показу фильм о сотруднике алтайского заповедника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Авторы получившего широкую известность проекта о путешествиях #FollowMeTo в соцсетях Наталья и Мурад Османовы планируют представить в 2020 году на кинофестивалях в России и за рубежом документальный фильм, одним из героев которого станет сотрудник Алтайского биосферного заповедника Евгений Веселовский. Об этом ТАСС сообщила в пятницу Наталья Османова, принимавшая участие в мероприятиях секции "Массовые коммуникации" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Мы делаем сейчас большой документальный фильм социальный, и в том числе один из героев - это хранитель, лесник из Горно-Алтайска, дядя Женя, который спасает не только окружающую среду тайги Горного Алтая, но и делает проекты в помощь детям, которые не имеют социальной поддержки. Съемки уже идут около года, но я очень надеюсь, что в следующем году [фильм] выйдет в эфир", - рассказала Османова.

Евгений Веселовский станет одним из трех персонажей, о которых пойдет речь в 40-минутном фильме. "[Соединяя] его [историю] с мировыми подобными примерами, нам очень важно было рассказать и о русских людях, которые сами, на своем энтузиазме помогают своей экосфере", - отметила собеседница агентства.

Мурад и Наталья Османовы восемь лет назад создали интернет-проект о путешествиях #FollowMeTo, аудитория которого на различных платформах сейчас составляет более 6 млн человек. За это время были организованы несколько международных выставок, изданы две иллюстрированные книги о путешествиях, запущено одноименное телешоу на российском телеканале, а также авторские туры по самым необычным направлениям. Авторы проекта вошли в число самых успешных лидеров мнений по версии авторитетных международных изданий.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации".