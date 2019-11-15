Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Создатели проекта #FollowMeTo готовят к показу фильм о сотруднике алтайского заповедника

Фильм о Евгении Веселовском должен выйти в эфир уже в следующем году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Авторы получившего широкую известность проекта о путешествиях #FollowMeTo в соцсетях Наталья и Мурад Османовы планируют представить в 2020 году на кинофестивалях в России и за рубежом документальный фильм, одним из героев которого станет сотрудник Алтайского биосферного заповедника Евгений Веселовский. Об этом ТАСС сообщила в пятницу Наталья Османова, принимавшая участие в мероприятиях секции "Массовые коммуникации" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Мы делаем сейчас большой документальный фильм социальный, и в том числе один из героев - это хранитель, лесник из Горно-Алтайска, дядя Женя, который спасает не только окружающую среду тайги Горного Алтая, но и делает проекты в помощь детям, которые не имеют социальной поддержки. Съемки уже идут около года, но я очень надеюсь, что в следующем году [фильм] выйдет в эфир", - рассказала Османова.

Евгений Веселовский станет одним из трех персонажей, о которых пойдет речь в 40-минутном фильме. "[Соединяя] его [историю] с мировыми подобными примерами, нам очень важно было рассказать и о русских людях, которые сами, на своем энтузиазме помогают своей экосфере", - отметила собеседница агентства.

Мурад и Наталья Османовы восемь лет назад создали интернет-проект о путешествиях #FollowMeTo, аудитория которого на различных платформах сейчас составляет более 6 млн человек. За это время были организованы несколько международных выставок, изданы две иллюстрированные книги о путешествиях, запущено одноименное телешоу на российском телеканале, а также авторские туры по самым необычным направлениям. Авторы проекта вошли в число самых успешных лидеров мнений по версии авторитетных международных изданий.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургАлтайский крайVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
Матвиенко: РФ будет создавать условия для сотрудничества с Кубой в сфере здравоохранения
Спикер Совфеда также отметила, что в России создали особые условия для обучения кубинских студентов, в частности, решены вопросы с повышенной стипендией и оплатой проезда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС