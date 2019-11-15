Матвиенко отметила работу специалистов из РФ, отреставрировавших купол Капитолия в Гаване

ГАВАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита на Кубу отметила высокий профессионализм реставраторов купола Капитолия в Гаване и подчеркнула, что для реализации проекта пришлось преодолеть российскую и кубинскую бюрократии.

"Это уникальный пример высочайшего профессионализма реставраторов. Ведь началась эта история с такого легкого разговора, вашего предложения помочь Кубе отреставрировать купол и позолотить его. Мы как ответственные люди сразу отреагировали, посчитали это хорошей идеей. Много потратили времени, к сожалению, преодолевая российскую и кубинскую бюрократию", - сказала Матвиенко, обращаясь к председателю Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы Эстебану Ласо Эрнандесу на встрече, которая прошла в пятницу в здании Капитолия.

Матвиенко подчеркнула, что для того чтобы этот проект стал возможным, нужно было пройти целый ряд обязательных условий, в частности подготовить и подписать межправительственное соглашение, определить стоимость объекта, дать особый статус реставраторам из России, которые находятся на Кубе. "Я, как и вы счастлива, что ее [реставрацию] удалось завершить к дню празднования 500-летия Гаваны и завершить с высокой оценкой и с высоким качеством", - отметила спикер Совфеда.

Она добавила, что это были межпарламентские договоренности по реставрации и золочению купола и в этом успехе есть вклад Национальной ассамблеи народной власти Кубы и Совета Федерации, которые "работали вместе и вместе старались реализовать этот проект".

"Это подарок России нашему дружественному кубинскому народу, подарок Гаване в честь ее 500-летия. Мы этим очень гордимся. Я думаю, что это действительно останется одним из символов дружбы российского и кубинского народов, но надеюсь, не единственным. Мы готовы и дальше продолжать трудиться в таком же ключе", - отметила Матвиенко.

О реставрации

Российские реставраторы в конце августа завершили работы по восстановлению золотого покрытия купола гаванского Капитолия. Они также работали и над восстановлением статуи Республики в Капитолии, в открытии которой принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего визита на Кубу в конце июля.

Кубинский Капитолий был построен в 1929 году и до 1950-х годов был самым высоким зданием в Гаване. До победы революции в 1959 году в нем заседал парламент страны. Затем здание использовалось в качестве конгресс-центра и было открыто для посетителей.

Внешним обликом здание напоминает вашингтонский Капитолий, однако не является его репликой. Гаванский Капитолий имеет также сходство с парижским Пантеоном и Собором Святого Петра в Риме.