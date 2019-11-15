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Ростовские депутаты рассмотрят законопроект о земельном сертификате для многодетных семей

Его размер составит 466 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области в ноябре рассмотрят законопроект, предусматривавший введение для многодетных семей региона земельного сертификата в размере 466 тыс. рублей. Его можно будет направить на покупку жилья или строительство дома, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя регионального парламента Александр Скрябин.

Это новый механизм поддержки многодетных семей, который планируется ввести в Ростовской области. На старте обсуждения предлагался размер сертификата на сумму менее 200 тыс. рублей, однако к окончательному чтению готовится законопроект с размером сертификата более чем 460 тыс. рублей.

"Сегодня мы рассмотрели проект областного закона о земельных сертификатах. Конечно, всем хочется, чтобы цифра была значительно больше, первая [на стадии обсуждения] была меньше 200 тыс. рублей. Мы как депутаты провели аналитику по всем субъектам и предложили поднять эту цифру до размера материнского капитала, в чем нас губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал. Действительно, решение принято, законопроект о земельных сертификатах рекомендован к рассмотрению на очередном заседании Законодательного собрания", - сообщил Скрябин, добавив, что денежный эквивалент в 2020 году составит 466 тыс. рублей.

Сертификаты могут подойти для покупки жилья на первичном и вторичном рынках и на погашение займа, направленного на приобретение жилья.

Изменения также ожидаются в сфере аварийного жилья, отметил Скрябин. Помимо того, что полномочия субъекта увеличатся в области законотворчества, процедура признания жилья аварийным может перейти в ведение муниципалитета.

Региональная мера поддержки по предоставлению земельных участков многодетным семьям действует с 2011 года. По данным пресс-службы регионального парламента, за это время участки получили более 19 тыс. многодетных семей, в очереди остаются еще около 11 тысяч, больше половины из них проживают в городах, испытывающих дефицит свободной земли.

Теги
РоссияРостовская область
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