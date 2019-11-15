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Власти Италии объявили о сборе пожертвований для пострадавшей от наводнения Венеции

Любой желающий может пожертвовать €2 на ликвидацию последствий бедствия

РИМ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Италии обратились ко всем, кому небезразлично "общечеловеческое достояние" Венеции, оказать помощь и поддержку городу, пострадавшему от наводнения. Как сообщается в пятницу на сайте мэрии, открыт счет для пожертвований.

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Кроме того, каждый желающий может пожертвовать €2 на ликвидацию последствий бедствия, отправив sms-сообщение. По инициативе Минкульта Италии к акции присоединились все операторы сотовой связи.

Отдельные организации и учреждения объявили об инициативах подобного рода, призвав добровольцев оказать помощь тому или иному музею, библиотеке, школе, церкви. Театр "Ла Скала" перечислит всю прибыль от билетов на спектакли в эти выходные в пользу венецианского театра "Ла Фениче", который из-за сложившейся в городе ситуации был вынужден отменить представления.

Представители гостиничного бизнеса призывают туристов не отказываться от поездок в Венецию, несмотря на сохраняющиеся сложности из-за "высокой воды". На данный момент от запланированного ранее путешествия отказались около трети туристов.

Разрушительное наводнение в Венеции

Венеция, для которой характерен феномен "высокой воды", связанный с приливами, переживает второе сильнейшее наводнение в истории. Нынешний подъем уровня моря по продолжительности и показателям стал рекордным за последние полвека (с 1966 года). К такому обострению природного явления привели климатические условия и, в частности, сильный ветер сирокко со стороны Адриатики.

Ущерб городу оценивается до одного миллиарда евро. Серьезные реставрационные работы потребуются собору Святого Марка, где затопило крипту. Правительство Италии объявило режим чрезвычайного положения и выделило €20 млн на оказание срочной помощи. От €5 до 20 тыс. предусматриваются в качестве компенсации частным лицам и предпринимателям, понесшим урон.

Представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил ТАСС, что Россия готова оказать помощь Венеции, если поступит соответствующее обращение. В Венеции находится Центр Эрмитаж-Италия, который ведет организационную и научную деятельность.

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