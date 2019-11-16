Британский принц Эндрю заявил, что не знает девушку, обвиняющую его в сексуальном насилии

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю дал интервью вещательной корпорации Би-би-си, в котором впервые лично заявил, что не помнит девушку по имени Вирджиния Робертс, утверждающую, что она вступала с ним в сексуальную связь, подчиняясь приказам американского финансиста Джеффри Эпштейна. Выдержки из получасовой беседы, которая будет показана в субботу вечером, размещены в пятницу на сайте корпорации.

"Я не помню, что когда-либо встречался с этой дамой", - отметил 59-летний принц. Он также рассказал о своей дружбе с Эпштейном и признал, что "ежедневно корит себя" за то, что подвел британскую королевскую семью, продолжив общаться с финансистом после того, как тот в 2008 году был признан виновным и приговорен к тюремному заключению по делу о принуждении несовершеннолетних к занятию проституцией.

Робертс еще в 2005 году на суде по делу Эпштейна заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, финансист принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами, включая принца Эндрю, а затем многократно повторяла эти обвинения, в том числе при рассмотрении иска, поданного ею против общей знакомой принца Эндрю и Эпштейна британки Джилейн Максвелл. Суды отмели эти показания Робертс как не касающиеся сути рассматриваемых дел.

Букингемский дворец неоднократно заявлял, что звучавшие в адрес принца обвинения в сексуальных связях с подростками не имеют никакого отношения к реальности. Оспаривалась и подлинность фотоснимка, на котором он запечатлен обнимающим 17-летнюю Робертс, впоследствии изменившую фамилию на Жуиффр. При этом сам принц до недавнего времени избегал комментировать данную историю. Как сообщает Би-би-си, он решил дать подробное интервью с разрешения Елизаветы II в связи с появлением новых обвинений в адрес Эпштейна, покончившего с собой в августе.

Финансист был задержан в США 6 июля. Американская прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. По данным следствия, Эпштейн подвергал их домогательствам и сексуальному насилию. В число его друзей и знакомых входило огромное число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере.