Ассоциация охранных предприятий предложила изменить методику цен на услуги ЧОП

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Ассоциация руководителей охранных предприятий (КЦ РОСС) предлагает правительству РФ включить затраты на снаряжение и подготовку сотрудников в цену контракта на услуги частных охранных предприятий (ЧОП) с тем, чтобы отсеять недобросовестные компании. Об этом ТАСС сообщил председатель ассоциации Александр Козлов.

"Законодательство позволяет применять другие методы начальной максимальной цены охранных услуг кроме конкурсного механизма по №44-ФЗ (проведение госзакупок). Мы продвигаем затратный метод формирования начальной максимальной цены, где исполнитель обосновывает цену услуг (налоги, подготовка сотрудников, зарплата сотрудникам не ниже МРОТ, снаряжение и прочее). Мы хотим, чтобы правительство РФ разрешило своим постановлением ввести его Росгвардии в отношении ЧОП при формировании цен на услуги. Надеемся, что инициативу удастся реализовать уже в первом квартале 2020 года", - сказал Козлов.

По словам Козлова, оказание охранных услуг ЧОП "Сириус-А", который обеспечивал безопасность в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу, проводилось в соответствии с №44-ФЗ (о проведении госзакупок). Максимальная цена контракта составила 145 рублей/час для охранника. По словам Козлова, полученная предприятием сумма по итогам этого конкурса не позволяет выплатить даже минимальный размер оплаты труда сотрудникам, установленный в Амурской области, не говоря об их подготовке и снаряжении. Именно поэтому охранник колледжа был трудоустроен неофициально.

"Предложение было сформировано ассоциацией и его поддержала Росгвардия, которая сейчас его прорабатывает. У них уже есть прецедент успешного применения такой методики: ФГУП "Охрана", которая относится к Росгвардии, проходит именно по затратному методу", - сказал Козлов.

Он отметил, что новый порядок ценообразования повысит стоимость услуг охранных предприятий, однако поможет усилить безопасность в госучреждениях. "При этом организации, которые осуществляют охранную деятельность по конкурсу №44-ФЗ, скрывают значительную часть налогов, а безопасности никакой. Честные ЧОП, которые требуют больше расходов, не только добросовестно выполняют свою деятельность, но и приносят доход государству в виде налогов", - отметил руководитель КЦ РОСС.

Стрельба в благовещенском колледже

14 ноября 19-летний студент пронес в здание охотничье оружие и устроил стрельбу. От огнестрельных ранений погиб его одногруппник, еще трое студентов госпитализированы. В ходе задержания нападавший покончил жизнь самоубийством.

Возбуждены три уголовных дела: по факту убийства двух и более лиц, совершенного из хулиганских побуждений, по факту ненадлежащей охраны здания и по факту халатности должностных лиц колледжа. Студенту будет проведена посмертная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая позволяет устанавливать психологические особенности человека, а также точные мотивы действий, совершенных при преступлении.