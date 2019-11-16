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Обновлено 

В МВД рассказали, что большинство преступлений в России совершают безработные

По данным министерства, почти 433 тыс. человек из задержанных с начала года не имеют постоянного источника дохода

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Почти 680 тыс. человек были задержаны в России с начала этого года за совершение различных преступлений, большинство из них не имеют постоянного источника дохода, каждый третий находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в статистических материалах МВД РФ.

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Среди задержанных большинство - это мужчины, более 27 тыс. - подростки, свыше 109 тыс. - женщины, более 30 тыс. - студенты. При этом и среди несовершеннолетних, и среди студентов преступность снизилась.

По данным МВД, большинство задержанных, а это почти 433 тыс. человек, не имеют постоянного источника дохода, около 230 тыс. в момент преступления находились в состоянии опьянения. Из 680 тыс. задержанных почти 383 тыс. уже ранее совершали преступления.

Преступления с использованием оружия

По данным МВД, количество преступлений, совершенных с использованием оружия, в 2019 году сократилось в России на 6%.

"В январе - сентябре 2019 года с использованием оружия совершено 4,2 тыс. преступлений, что на 6% меньше по сравнению с таким же периодом минувшего года", - уточнили в министерстве. Эта динамика сохраняется уже на протяжении пяти лет. Раскрываемость данных преступлений в этом году составила почти 75%.

Из числа этих преступлений 108, или 2,5%, были совершены с использованием взрывчатки, при этом количество таких деяний возросло более чем на 40%.

При этом в ряде регионов зафиксирован рост числа преступлений, совершенных при помощи оружия. Наибольшие темпы прироста отмечены в Чечне и на Камчатке, где число таких преступлений увеличилось на 200%.

Согласно данным МВД, в этом году хоть и незначительно, но сократилось количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Их зарегистрировано более 21 тыс., что на 1,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. На 5,3% снизилось количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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