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Ингушетия совместно с Арменией займется исследованиями истории Кавказа

Ингушский государственный университет также сотрудничает с международными образовательными и научными организациями в Германии, США, Китае и Казахстане

МАГАС, 16 ноября. /ТАСС/. Ингушский государственный университет (ИнгГУ) и Научно-исследовательский институт древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца в Армении займутся совместными исследованиями истории Кавказа. Об этом в интервью ТАСС рассказал ректор ИнгГУ Арсамак Мартазанов.

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"В начале декабря собираемся подписать договор о научном сотрудничестве с коллегами из Армении - НИИ древних рукописей им. св. Месропа Маштоца (Матенадаран), что позволит дать новый толчок для исследований истории Кавказа", - сказал Мартазанов.

По его словам, вуз активно сотрудничает и с другими международными образовательными и научными организациями.

"У нас большой опыт работы с Германской службой академических обменов (DAAD, крупнейшая в мире организация академического обмена для студентов, преподавателей и ученых). Наши студенты и преподаватели уже несколько лет подряд становятся победителями стипендиальной программы, участвуют в летних вузовских курсах. Всего за период с 2009 по 2019 год гранты получили 38 студентов и пять преподавателей, магистерские программы наши выпускники проходили не только в Германии, но и в США", - добавил собеседник агентства.

Мартазанов также отметил, что университет входит в Ассоциацию российских и китайских вузов. В 2009 году он заключил договор о сотрудничестве с Казахским университетом международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, а в 2011 году было заключено соглашение о сотрудничестве с Калифорнийским университетом города Беркли.

Ингушский государственный университет образован в 1994 году. В составе университета 10 факультетов, 43 кафедры, Инжиниринговый центр "Разработка модифицированных сорбционных материалов", Институт социальных исследований, Центр повышения и переподготовки кадров, подготовительное отделение, Региональный центр содействия трудоустройству выпускников, Ингушское отделение Российского союза молодых ученых. Университет в 2016 году стал победителем Государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

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