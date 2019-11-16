Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетию приедут учиться студенты из Индии, Пакистана и Вьетнама

Большая часть иностранных студентов станет обучаться на медицинском факультете

МАГАС, 16 ноября. /ТАСС/. Ингушский государственный университет (ИнгГУ) откроет в 2020 году набор студентов из Индии, Пакистана и Вьетнама. В регион приедут учиться и проходить учебную практику более 100 иностранных граждан, рассказал в интервью ТАСС ректор ИнгГУ Арсамак Мартазанов.

На эту тему
Ректор ИнгГУ: наш вуз будет обучать студентов из Индии, Пакистана и Вьетнама

"Собираемся осуществить набор учащихся из Индии, Пакистана и Вьетнама - более 100 человек, из них примерно 70% будут учиться на медицинском факультете, остальные - на гуманитарных и технических. Выходцы из этих стран впервые приедут в республику. В дальнейшем, на 4-6 курсах, студенты будут работать в больницах и клиниках Ингушетии, а для этого им необходимо на должном уровне владеть русским. Поэтому на первых трех курсах у них будет много академических часов для его изучения", - сказал Мартазанов.

П его словам, также вуз намерен построить новое общежитие, спортплощадку и парк.

"Реализуя федеральные инициативы по экспорту российского образования, и вуз и регион должны предложить студентам-иностранцам соответствующие образовательные программы и социальные условия. Поэтому до 2022 года планируем построить для иностранцев общежитие на 600 мест, спортивную и досуговую зону, парковый ансамбль, заключить соответствующие соглашения с работодателями. Сделано в этом направлении много, но мы должны идти на шаг впереди современных образовательных тенденций", - добавил ректор.

В пресс-службе ИнгГУ уточнили, что иностранные студенты приедут на обучение в Ингушетию в 2020 году.

Ингушский государственный университет образован в 1994 году. В составе университета 10 факультетов, 43 кафедры, Инжиниринговый центр "Разработка модифицированных сорбционных материалов", Институт социальных исследований, Центр повышения и переподготовки кадров, подготовительное отделение, Региональный центр содействия трудоустройству выпускников, Ингушское отделение Российского союза молодых ученых. Университет в 2016 году стал победителем Государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

Теги
ИндияПакистанРоссияВьетнамСеверный КавказИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
МВД планирует выдавать документы лицам без гражданства только после идентификации личности
По данным министерства, удостоверение личности будет временным документом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС