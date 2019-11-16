В Ингушетию приедут учиться студенты из Индии, Пакистана и Вьетнама

МАГАС, 16 ноября. /ТАСС/. Ингушский государственный университет (ИнгГУ) откроет в 2020 году набор студентов из Индии, Пакистана и Вьетнама. В регион приедут учиться и проходить учебную практику более 100 иностранных граждан, рассказал в интервью ТАСС ректор ИнгГУ Арсамак Мартазанов.

Ректор ИнгГУ: наш вуз будет обучать студентов из Индии, Пакистана и Вьетнама

"Собираемся осуществить набор учащихся из Индии, Пакистана и Вьетнама - более 100 человек, из них примерно 70% будут учиться на медицинском факультете, остальные - на гуманитарных и технических. Выходцы из этих стран впервые приедут в республику. В дальнейшем, на 4-6 курсах, студенты будут работать в больницах и клиниках Ингушетии, а для этого им необходимо на должном уровне владеть русским. Поэтому на первых трех курсах у них будет много академических часов для его изучения", - сказал Мартазанов.

П его словам, также вуз намерен построить новое общежитие, спортплощадку и парк.

"Реализуя федеральные инициативы по экспорту российского образования, и вуз и регион должны предложить студентам-иностранцам соответствующие образовательные программы и социальные условия. Поэтому до 2022 года планируем построить для иностранцев общежитие на 600 мест, спортивную и досуговую зону, парковый ансамбль, заключить соответствующие соглашения с работодателями. Сделано в этом направлении много, но мы должны идти на шаг впереди современных образовательных тенденций", - добавил ректор.

В пресс-службе ИнгГУ уточнили, что иностранные студенты приедут на обучение в Ингушетию в 2020 году.

Ингушский государственный университет образован в 1994 году. В составе университета 10 факультетов, 43 кафедры, Инжиниринговый центр "Разработка модифицированных сорбционных материалов", Институт социальных исследований, Центр повышения и переподготовки кадров, подготовительное отделение, Региональный центр содействия трудоустройству выпускников, Ингушское отделение Российского союза молодых ученых. Университет в 2016 году стал победителем Государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".