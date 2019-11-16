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Катар и Бахрейн заинтересовались разработкой студентов из Ингушетии по очистке воды

Инжиниринговый центр республики занимается созданием сорбентов, которые применяются для ликвидации загрязнений окружающей среды при разливе нефти, а также очистки сточных вод

МАГАС, 16 ноября. /ТАСС/. Разработкой сорбента с высокой сорбционной емкостью для очистки и опреснения воды, предложенной студентами-химиками из Ингушского государственного университета (ИнгГУ), заинтересовались Катар и Бахрейн. Об этом в интервью ТАСС рассказал ректор ИнгГУ Арсамак Мартазанов.

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В 2016 году при вузе был открыт "Ингушский Национальный инжиниринговый центр инноваций и технологий", специализирующийся на разработке и производстве модифицированных сорбционных материалов, которые применяются для ликвидации загрязнений окружающей среды в результате разлива нефти и продуктов ее переработки и очистки сточных вод от различных органических веществ. Такие сорбенты могут использовать также в медицине и в агрономии.

"Послы 14 арабских стран во время визита в регион посетили университет, ознакомились с разработками Инжинирингового центра и заинтересовались продукцией с целью использовать ее для очистки и опреснения воды, уже поступили письма от посольств Бахрейна и Катара для более внимательного ознакомления с продукцией. Работа по этому направлению сулит большие перспективы", - сказал Мартазанов.

По его словам, пока центр сотрудничает в этом направлении с другими регионами страны, разработки инжинирингового центра ИнгГУ представлены на различных выставках.

"В рамках разработок фуллерена и фуллереносодержей сажи высокой чистоты С60 и С70 налажена кооперация с Физико-техническим институтом РАН имени А. Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге, Тюменским индустриальным университетом, Кокшетауским государственным университетом им. Ш. Уалиханова в Казахстане. Многие наши студенты-химики также используют возможности инжинирингового центра и проводят там собственные разработки, их деятельность уже отмечена на международных и всероссийских форумах", - добавил собеседник агентства.

Ингушский государственный университет образован в 1994 году. В составе университета 10 факультетов, 43 кафедры, Инжиниринговый центр "Разработка модифицированных сорбционных материалов", Институт социальных исследований, Центр повышения и переподготовки кадров, подготовительное отделение, Региональный центр содействия трудоустройству выпускников, Ингушское отделение Российского союза молодых ученых. Университет в 2016 году стал победителем Государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

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БахрейнКазахстанКатарРоссияСанкт-ПетербургСеверный КавказИнгушетияТюменская областьСКФО
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