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Пожар в соборе Парижской Богоматери

Франция пригласила российских экспертов для восстановления Нотр-Дама

Как сообщила посол Франции в России Сильви Берманн, приглашение было направлено официально, российские специалисты согласились помочь

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Французская Республика обратилась к России за помощью в восстановлении Нотр-Дам де Пари. Об этом сообщила журналистам в субботу посол Франции в России Сильви Берманн в ходе рабочего визита в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО - Югра).

"Мы поддерживаем контакты по этому вопросу. Мы пригласили российских экспертов, которые нам помогут восстановить собор Парижской Богоматери <...> Мы официально их пригласили и очень благодарны, что нам помогут", - сказала посол в Ханты-Мансийске.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что в регионе также имеются специалисты, которые смогут помочь в восстановлении храма. "Среди югорчан есть талантливые люди в работе с деревом, которые готовы участвовать в проектах по восстановлению собора", - сказала она журналистам.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля и большую часть кровли. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Россия наряду с другими странами предлагала свою помощь в восстановлении собора. Как сообщал в октябре министр культуры Франции Франк Риестер, объем средств, уже перечисленных на его восстановление, составляет более €100 млн.

В ноябре 2019 года Берманн в ходе рабочего визита в Саратовскую область сообщила, что Франции может понадобиться экспертная помощь России при восстановлении собора Парижской Богоматери. По ее словам, первый этап в восстановлении собора - консолидация самой структуры, ответственной за реставрацию собора. В свою очередь спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на Санкт-Петербургском международном культурном форуме уточнил в беседе с журналистами, что решение о возможном участии России в восстановлении Нотр-Дам де Пари будет принято в январе, до Нового года РФ рассчитывает получить соответствующий официальный запрос от Франции.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияФранцияПожар в соборе Парижской БогоматериШвыдкой, Михаил Ефимович
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