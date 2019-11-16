На Кубани простились с убитой в Петербурге аспиранткой Анастасией Ещенко

СТАРОВЕЛИЧКОВСКАЯ, 16 ноября. / ТАСС/. В станице Старовеличковской на Кубани в субботу простились с убитой в Санкт-Петербурге аспиранткой Анастасией Ещенко, в смерти которой обвиняют историка Олега Соколова. Похороны проходят здесь же, на родине девушки.

Как передает корреспондент ТАСС, отпевание по православному обряду состоялось в Старовеличковской в субботу утром. На церемонии, кроме членов семьи, присутствовали местные жители и представители администрации поселения. Прощание прошло в доме родителей девушки. Похоронят ее на муниципальном кладбище станицы, где ранее были погребены другие члены семьи Ещенко.

Обвиняемый в убийстве ее преподаватель и сожитель Соколов в настоящее время арестован. В суде он признался, что совершил преступление из-за личного конфликта. По его словам, Анастасия, с которой он состоял в близких отношениях, негативно реагировала на двух его несовершеннолетних детей.