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Умер лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев

Ему был 41 год
Лидер общественного-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев novaya-rossia.ru
Описание
Лидер общественного-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев
© novaya-rossia.ru

ТАМБОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Директор Института актуальной экономики, лидер общественного-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев умер на 42-м году жизни в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву. Об этом ТАСС в субботу сообщил его пресс-секретарь Александр Макаренко.

"Да, [умер] сегодня, возвращался из рабочей поездки в Тамбов. В поезде стало плохо, его сопровождала помощница", - сказал Макаренко.

Последнюю публикацию в Facebook Исаев сделал вечером 15 ноября. Он разместил свое фото в поезде и написал, что возвращается в Москву.

Исаев родился 12 ноября 1978 года в Москве. Окончил Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, получил степень кандидата юридических наук. Известность получил, когда работал генеральным продюсером телепроекта "Футбольная академия". Работал в администрации Ивановской области, в Госкомитете по делам молодежи, министерстве регионального развития, был гостем политических шоу на федеральных телеканалах.

Теги
Россия
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