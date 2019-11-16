Умер лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев

ТАМБОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Директор Института актуальной экономики, лидер общественного-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев умер на 42-м году жизни в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву. Об этом ТАСС в субботу сообщил его пресс-секретарь Александр Макаренко.

"Да, [умер] сегодня, возвращался из рабочей поездки в Тамбов. В поезде стало плохо, его сопровождала помощница", - сказал Макаренко.

Последнюю публикацию в Facebook Исаев сделал вечером 15 ноября. Он разместил свое фото в поезде и написал, что возвращается в Москву.