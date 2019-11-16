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В парках Северного Кавказа росгвардейцы высадят 250 деревьев в честь генерала Комаровского

Число деревьев равно количеству лет, прошедших со дня рождения Евграфа Комаровского

ПЯТИГОРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Акция "Аллея Росгвардии" проходит на территории Северного Кавказа. В ходе акции сотрудники ведомства посадят 250 деревьев в память о генерале Евграфе Комаровском, командовавшего в 1811-1828 годах внутренней стражей, которая считается прообразом войск национальной гвардии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

"Акция "Аллея Росгвардии" проходит на территории всего Северо-Кавказского региона. В общей сложности в рамках акции в парках и скверах городов СКФО росгвардейцы вместе с представителями общественности высадят 250 деревьев - по количеству лет, прошедших со дня рождения Евграфа Комаровского", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что памятные аллеи уже высадили в Грозном, Ставрополе, Железноводске, Черкесске, Нальчике. "Еще посадят аллеи в Ессентуках и в Северной Осетии. Росгвардейцы будут сажать туи", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОКабардино-БалкарияСеверная ОсетияЧечняСтавропольский край
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