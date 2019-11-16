Кабмин рекомендовал проработать мотивацию работников к прохождению диспансеризации

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ рекомендовало руководителям регионов поработать с работодателями на предмет мотивации работников к прохождению диспансеризации. Решения, принятые на заседании 14 ноября, опубликованы в субботу на сайте кабмина.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации: Республики Крым, Камчатского и Приморского краев, Владимирской, Магаданской, Мурманской, Новгородской областей, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Севастополя, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа - обеспечить активное привлечение взрослого населения к прохождению диспансеризации, в том числе доставку граждан в медицинские организации и обратно, проведение подворовых обходов, а также вовлечение работодателей в процесс мотивирования работников к прохождению диспансеризации", - говорится в сообщении.

Также правительство рекомендовало обеспечить приоритетное оснащение необходимым оборудованием медицинских организаций, проводящих медосмотры и диспансеризацию, работу медицинских организаций для проведения диспансеризации взрослого населения по вечерам и субботам, а также в Республике Саха (Якутия), Ивановской области и Санкт-Петербурге - привести территориальные программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в соответствии с программой на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Минздраву РФ, Росздравнадзору и Фонду обязательного медицинского страхования поручено обеспечить мониторинг и контроль за проведением в 2019-2020 годах диспансеризации взрослого населения, включая оценку эффективности и ее результатов, Минздраву и Росздравнадзору - провести анализ своевременности постановки граждан на учет с впервые выясненными в ходе диспансеризации хроническими заболеваниями, Минздраву - оказать помощь и содействие регионам РФ, в которых отмечены проблемы при проведении диспансеризации, а также вопросов кадрового и технического обеспечения.