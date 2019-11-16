Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин рекомендовал проработать мотивацию работников к прохождению диспансеризации

Минздраву, Росздравнадзору и Фонду обязательного медицинского страхования также поручено обеспечить мониторинг и контроль за проведением диспансеризации взрослого населения в 2019-2020 годах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ рекомендовало руководителям регионов поработать с работодателями на предмет мотивации работников к прохождению диспансеризации. Решения, принятые на заседании 14 ноября, опубликованы в субботу на сайте кабмина.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации: Республики Крым, Камчатского и Приморского краев, Владимирской, Магаданской, Мурманской, Новгородской областей, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Севастополя, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа - обеспечить активное привлечение взрослого населения к прохождению диспансеризации, в том числе доставку граждан в медицинские организации и обратно, проведение подворовых обходов, а также вовлечение работодателей в процесс мотивирования работников к прохождению диспансеризации", - говорится в сообщении.

Также правительство рекомендовало обеспечить приоритетное оснащение необходимым оборудованием медицинских организаций, проводящих медосмотры и диспансеризацию, работу медицинских организаций для проведения диспансеризации взрослого населения по вечерам и субботам, а также в Республике Саха (Якутия), Ивановской области и Санкт-Петербурге - привести территориальные программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи в соответствии с программой на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Минздраву РФ, Росздравнадзору и Фонду обязательного медицинского страхования поручено обеспечить мониторинг и контроль за проведением в 2019-2020 годах диспансеризации взрослого населения, включая оценку эффективности и ее результатов, Минздраву и Росздравнадзору - провести анализ своевременности постановки граждан на учет с впервые выясненными в ходе диспансеризации хроническими заболеваниями, Минздраву - оказать помощь и содействие регионам РФ, в которых отмечены проблемы при проведении диспансеризации, а также вопросов кадрового и технического обеспечения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В парках Северного Кавказа росгвардейцы высадят 250 деревьев в честь генерала Комаровского
Число деревьев равно количеству лет, прошедших со дня рождения Евграфа Комаровского
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС