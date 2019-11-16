В Думе рассчитывают принять закон об адаптации онлайн-СМИ для инвалидов весной 2020 года

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Законопроект об обязательной адаптации сайтов государственных СМИ для инвалидов по зрению в случае одобрения правительством и регионами может быть принят весной будущего года. Об этом сообщила в субботу один из авторов документа, вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, отвечая на вопрос ТАСС.

Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым ранее внесли в Госдуму законопроект, обязывающий государственные СМИ обеспечить доступность информации на своих сайтах для инвалидов по зрению.

"Проекты идут по регламенту, он очень жесткий <...> Наверное, это займет не меньше года в том случае, если правительство будет в чем-то против. Если отзыв правительства [положительный], и большинство регионов поддержат, то может быть принят буквально в следующую весну", - сказала Епифанова.

Она отметила важность принятия этого законопроекта: "Все имеют право на информацию, от этого зависит достойная хорошая жизнь людей; даже если у них ограничены условия, они должны быть вовлечены и в социальную жизнь, и обязательно в экономику".

Авторы инициативы ссылаются на требования конвенции о правах инвалидов, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 2006 году. Документ, ратифицированный Россией в 2012 году, призывает "поощрять доступ инвалидов к новым информационно-коммуникационным технологиям и системам, включая интернет".