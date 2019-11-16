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Члены делегации российских медиа не смогли подключиться к китайскому мессенджеру

В частности, как сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, при подключении к WeChat он постоянно получал отказ как "подозрительный" пользователь

УСИ (КИТАЙ), 16 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Члены делегации российских СМИ не смогли подключиться к китайскому мессенджеру WeChat на состоявшемся 14-16 ноября в южнокитайском городе Уси российско-китайском форуме новых медиа. Об этом сообщил на пленарном заседании заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, возглавляющий российскую делегацию.

"Я не смог подключиться к популярному мессенджеру WeChat. При подключении постоянно получал отказ как "подозрительный" пользователь", - сказал Волин. Не увенчались успехом, по его словам, и аналогичные усилия еще доброй половины российской делегации. Все пытавшиеся это сделать получили такой же отказ.

При этом Волин отметил, что хорошо знаком с деятельностью компании-разработчика Tencent.

WeChat - мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений. В рекламе этого мессенджера говорится, что его услуги "доступны для всех типов платформ" и он обеспечивает "групповой чат, поддержку голосовых, фото, видео и текстовых сообщений".

Живущие и работающие в Китае иностранцы, как сообщается, обычно не жалуются на WeChat, пользуясь мессенджером и за пределами Китая.

Комментарий от самой компании пока получить не удалось.

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