СК начал проверку по факту смерти лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту смерти директора Института актуальной экономики, лидера общественного-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Марковская.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Никита Исаев умер на 42-м году жизни. Как сообщил в субботу его пресс-секретарь Александр Макаренко, Исаев возвращался из рабочей поездки в Тамбов. В поезде стало плохо, его сопровождала помощница.

Исаев родился в Москве 12 ноября 1978 года. Окончил Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, кандидат юридических наук. Стал известен, когда работал генеральным продюсером телепроекта "Футбольная академия". Работал в администрации Ивановской области, в Госкомитете по делам молодежи, Министерстве регионального развития, был гостем политических шоу на федеральных телеканалах.