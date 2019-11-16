В Магадане откроют парк за 180 млн рублей

НОРИЛЬСК, 16 ноября. /ТАСС/. Парк "Маяк", в создание которого вложено 180 млн рублей, откроют в Магадане, сообщил вице-мэр города Юрий Казетов во время ток-шоу "Как сделать жизнь в зимнем городе более комфортной", приуроченного к рабочей встрече представителей Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM).

"Завершается проект строительства парка "Маяк". Он победил во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды. Стоимость проекта - 180 млн рублей: 100 млн из федерального бюджета, 80 млн рублей - региональные средства", - сказал Казетов и отметил, что открытие состоится в ближайшее время.

Как сообщала администрация города, для этого общественного пространства специально в Санкт-Петербурге заказаны светильники, лавочки и урны, в Италии - малые архитектурные формы. Дендрологическую зону украсят шесть магаданских растений: волжанка, крестовник, мышиный горошек, ирис, герань луговая, копьелистник. Также здесь появятся растения из питомников Иркутской области и Алтая: кизильник блестящий, кедр, кедровая сосна, ель сизая, барбарис амурский, лапчатка кустарниковая.

Территория парка будет включать несколько зон: пляжную - это нижний уровень террас, и зоны созерцательного и детского отдыха. Рядом будет расположено кафе, которое возводит частный инвестор.