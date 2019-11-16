Президент Сербии сообщил, что с 18 ноября продолжит исполнять свои обязанности

БЕЛГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич, госпитализированный в пятницу вечером из-за проблем с сердцем, сообщил, что с понедельника, 18 ноября, продолжит исполнять свои обязанности в полную силу.

"Спасибо докторам и работникам Военно-медицинской академии. Спасибо всем, кто беспокоился. Уже с понедельника буду работать в полную силу", - написал он в субботу в своем Instagram.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Вучич "чувствует себя нормально, опасности нет". Данную информацию подтвердила СМИ советник сербского лидера Сузана Василевич. По ее словам, "состояние президента стабильное, но из предосторожности он остается в Военно-медицинской академии".

Ранее генеральный секретариат президента Республики Сербия оповестил общественность, что Вучич 15 ноября поздно вечером был принят в Военно-медицинскую академию в Белграде из-за кардиоваскулярных проблем.