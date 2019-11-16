Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Команда Казанского авиазавода стала победителем фестиваля творчества работающей молодежи

Победителям вручили денежную премию в размере 500 тыс. рублей

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Команда Казанского авиационного завода им. Горбунова в субботу стала обладателем Гран-при VII ежегодного открытого республиканского фестиваля творчества работающей молодежи "Безнен заман" [в переводе с татарского "Наше время"], передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия. 2019 год был объявлен в Татарстане Годом рабочих профессий.

"Мы в этом году завершаем Год рабочих профессий, мы всегда стремились поднять престиж человека труда. Наверное, это еще первые шаги. В этом году мы не только национальный чемпионат страны, но и чемпионат мира в Казани провели (45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills), это говорит о том, что в нашей республике мы уделяем огромное внимание рабочей молодежи", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году в фестивале приняли участие 970 человек от 174 предприятий нефтяной, энергетической, машиностроительной промышленности, образовательных учреждений и других организаций Татарстана. В финал вышли 750 человек. 13 и 14 ноября они представляли свои номера в номинациях "хореография", "музыка", "минута славы", "визитка-презентация".

В субботу фестиваль завершился гала-концертом, на котором конкурсанты исполнили музыкальные композиции, представили хореографические номера и юмористические скетчи. Команде-победителю вручили кубок и денежную премию в размере 500 тыс. рублей.

"Разрешите поздравить вас с сегодняшним днем, с сегодняшним триумфом, триумфом профессий. Вы прикасаетесь к самому яркому в жизни человечества - к искусству", - отметила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Фестиваль "Наше время - Безнен заман" проводится в республике с 2013 года. Задачи проекта - популяризировать рабочие профессии и раскрыть творческий потенциал молодых людей, работающих на предприятиях региона.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Павел Лунгин возглавил пермскую кинокомиссию
На следующей неделе кинокомиссия назовет фильм, который получит средства по системе рибейта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС