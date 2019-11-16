Команда Казанского авиазавода стала победителем фестиваля творчества работающей молодежи

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Команда Казанского авиационного завода им. Горбунова в субботу стала обладателем Гран-при VII ежегодного открытого республиканского фестиваля творчества работающей молодежи "Безнен заман" [в переводе с татарского "Наше время"], передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия. 2019 год был объявлен в Татарстане Годом рабочих профессий.

"Мы в этом году завершаем Год рабочих профессий, мы всегда стремились поднять престиж человека труда. Наверное, это еще первые шаги. В этом году мы не только национальный чемпионат страны, но и чемпионат мира в Казани провели (45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills), это говорит о том, что в нашей республике мы уделяем огромное внимание рабочей молодежи", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году в фестивале приняли участие 970 человек от 174 предприятий нефтяной, энергетической, машиностроительной промышленности, образовательных учреждений и других организаций Татарстана. В финал вышли 750 человек. 13 и 14 ноября они представляли свои номера в номинациях "хореография", "музыка", "минута славы", "визитка-презентация".

В субботу фестиваль завершился гала-концертом, на котором конкурсанты исполнили музыкальные композиции, представили хореографические номера и юмористические скетчи. Команде-победителю вручили кубок и денежную премию в размере 500 тыс. рублей.

"Разрешите поздравить вас с сегодняшним днем, с сегодняшним триумфом, триумфом профессий. Вы прикасаетесь к самому яркому в жизни человечества - к искусству", - отметила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Фестиваль "Наше время - Безнен заман" проводится в республике с 2013 года. Задачи проекта - популяризировать рабочие профессии и раскрыть творческий потенциал молодых людей, работающих на предприятиях региона.