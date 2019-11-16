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Молодые соотечественники намерены повысить статус русской общины в Канаде

По словам активиста молодежной организации из Ванкувера Андрея Ахачинского, важнейшая задача русскоязычной молодежи - "это интеграция в канадское общество при сохранении своей самоидентичности"

ОТТАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Укрепление статуса русскоязычной общины и организация празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне станут основными задачами для молодых соотечественников Канады в 2020 году. Такое решение было принято участниками VI Всеканадской молодежной конференции российских соотечественников, которая завершилась в субботу в посольстве России в Оттаве.

"Цель проведения таких конференций - дать возможность активным молодым людям из разных канадских регионов встретиться, познакомиться друг с другом и пообщаться. Мы хотим объединить русскоязычную общину, чтобы иметь возможность отстаивать свои интересы в Канаде на всех уровнях, как это уже делают многие другие национальные общины страны", - сообщила корреспонденту ТАСС член правления Координационного совета организаций российских соотечественников Канады (КСОРС) Наталья Тарышкина.

По ее словам, участники форума, в частности, намерены укреплять статус русскоязычной общины Канады путем проведения различных культурных и образовательных мероприятий. "Особое место уделяется теме 75-летия Победы, которое мы будем отмечать в 2020 году. Подготовка к нему уже идет, мы намерены провести акции "Бессмертный полк" в разных городах Канады", - добавила Тарышкина.

"Наша цель - пригласить молодых людей из разных канадских провинций обменяться опытом, обсудить какие-то злободневные темы. Очень важно объединить молодежь, заинтересовать ее сохранять русскую культуру и русский язык", - сообщил корреспонденту ТАСС активист молодежной организации из Ванкувера (провинция Британская Колумбия) Андрей Ахачинский. По его словам, в настоящее время в Канаде уже сформированы группы активистов из числа русскоязычной молодежи, наиболее сильные из которых находятся в Ванкувере, Монреале (провинция Квебек), Оттаве и Торонто (оба города расположены в провинции Онтарио). "У нас появляются и новые единомышленники. Например, впервые в этом году на форум приехал представитель молодежи Галифакса (провинция Новая Шотландия)", - отметил собеседник агентства.

По словам Ахачинского, важнейшая задача русскоязычной молодежи - "это интеграция в канадское общество при сохранении своей самоидентичности". "Нужно быть эффективным гражданином страны [Канады], но в то же время уметь отстаивать интересы своей общины, сделать так, чтобы русская община была здесь на высоком уровне и была представлена в Канаде так же, как и другие общины. Нам есть еще над чем работать, и это одна из тех тем, которая интересует сейчас всех ребят", - сказал он.

В работе конференции приняли участие около 20 представителей молодежных организаций из Ванкувера, Виннипега (провинция Манитоба), Галифакса, Монреаля, Оттавы, Торонто и Эдмонтона (провинция Альберта). По данным КСОРС, на сегодняшний день в Канаде проживают около миллиона российских соотечественников.

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КанадаРоссия
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