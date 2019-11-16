В Канаде прошел парад Санта-Клауса

ОТТАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Тысячи жителей Оттавы приняли в субботу участие в параде Санта-Клауса, который в середине ноября прибыл в столицу Канады в преддверии католического Рождества и Нового года с особой миссией. Зимний Волшебник просил помочь ему собрать подарки к празднику всем детям из малообеспеченных семей, передает корреспондент ТАСС.

Парад прошел по одной из центральных улиц Оттавы. Возглавили процессию украшенные новогодними гирляндами пожарные машины с включенными проблесковыми маячками, затем прошли парадные колонны пожарных, полицейских и спасателей, барабанщики и волынщики, проехали платформы с различными зимними инсталляциями, ростовыми фигурами героев мультфильмов и танцплощадками. За ними на волшебных санях, запряженных северными оленями, ехал Санта-Клаус.

Эльфы раздавали детям и взрослым конфеты и другие сладости, но также просили их помочь им подготовиться к предстоящим праздникам. "Не секрет, что у Санты очень много дел сейчас, поэтому мы просим жителей Оттавы помочь ему с подарками для малообеспеченных семей. Вы можете подарить им игрушки или книжки, либо пожертвовать небольшую сумму денег, и мы сами купим им подарки", - сказал корреспонденту ТАСС один из таких эльфов. В его руках был большой красный носок, в который желающие складывали игрушки, раскраски, карандаши, книжки и другие вещи в подарок детям. Деньги собирали пожарные-волонтеры, которые в этот день помогали эльфам в их работе.

Несмотря на то, что одна из центральных улиц Оттавы из-за парада Санта-Клауса была перекрыта на несколько часов, никто из автомобилистов не выражал недовольства по этому поводу. "Какое тут может быть недовольство, Санта в городе!" - заявила корреспонденту ТАСС одна из автолюбительниц, которая застряла в небольшой пробке из-за прохода праздничной колонны.