Белый дом сообщил, что прошедший медобследование Трамп на здоровье не жалуется

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп остается энергичным и на здоровье не жалуется. Об этом заявила в субботу пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам поездки американского лидера в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд для прохождения ежегодного планового медицинского обследования.

"После быстрого обследования и лабораторных исследований президент направляется обратно в центр города. Президент остается здоровым и энергичным без каких-либо жалоб, о чем свидетельствуют его неоднократные активные выступления перед тысячами поддерживающих его американцев по несколько раз в неделю", - сказано в заявлении Гришэм, распространенном пресс-службой Белого дома. Она добавила, что это был девятый визит президента в госпиталь имени Уолтера Рида.

Медицинское обследование стало обычной практикой для лидеров США со времен 37-го президента Ричарда Никсона (занимал пост в 1969-1974 годах). В ходе таких обследований проверяются зрение, слух, состояние носоглотки, щитовидной железы, легких, сердца, кожного покрова, пищевода, мускулов, костей, а также деятельность головного мозга.

По итогам предыдущего обследования, которое Трамп проходил в феврале текущего года, врачи признали его здоровье "очень хорошим".