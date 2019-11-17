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Стрельба в колледже в Благовещенске

Одного из пострадавших при стрельбе в Благовещенске перевели из реанимации в травматологию

Его вывели из медикаментозного сна

ТАСС, 17 ноября. Медики перевели из реанимации в отделение травматологии 20-летнего пострадавшего при стрельбе в колледже в Благовещенске, сообщил ТАСС в воскресенье главврач первой городской больницы Благовещенска Александр Сучков.

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Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске 14 ноября открыл стрельбу в учебном заведении. Погибли два человека, в том числе сам стрелявший, еще трое госпитализированы. Один из пострадавших, 20-летний студент, находится в первой городской больнице Благовещенска, его поместили в реанимацию и ввели в медикаментозный сон из-за большого объема повреждений мягких тканей.

"Его вывели из медикаментозного сна и перевели из реанимации в травматологию", - сообщил собеседник.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
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