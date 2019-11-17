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В российских вузах может появиться спецкурс по работе с искусственным интеллектом

В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ выступают за скорейшее принятие его программы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Специальный курс по использованию технологий искусственного интеллекта может появиться в российских вузах в ближайшее время в рамках дисциплины по соблюдению прав человека, которая разрабатывается по инициативе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в аппарате омбудсмена.

"Планируется, что для студентов не только юридического, но и технического профиля в рамках дисциплины по соблюдению прав человека будет создан специальный курс, на котором будут обучать противодействию угрозам, которые таит в себе искусственный интеллект", - проинформировали в аппарате.

Там уточнили, что инициатива уполномоченного прорабатывается специальной группой составителей курса.

По словам собеседника агентства, в аппарате омбудсмена выступают за скорейшее принятие программы такого курса. "Сейчас уже очевидно, что этот курс будет постоянно корректироваться, наполняться новыми вещами в соответствии с технологическим развитием", - добавил он.

Развитие искусственного интеллекта

В ходе саммита БРИКС 14 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев сообщил, что в рамках БРИКС может быть создан альянс по развитию искусственного интеллекта. Такой альянс, по его словам, "позволит обеспечить синергию в развитии искусственного интеллекта за счет внедрения единых стандартов его участниками, а также за счет формирования центров компетенций, одним из которых в России, по соглашению с правительством, становится РФПИ".

Ранее в ходе крупнейшего в Восточной Европе форума по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве было подписано соглашение о создании альянса в сфере искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance). В альянс вошли Сбербанк,"Газпром нефть", Яндекс, Mail.ru Group, МТС и РФПИ. Альянс будет заниматься организацией и проведением научных и экспертно-аналитических исследований в этой сфере, организацией международного сотрудничества, анализом отраслевых проблем внедрения технологий искусственного интеллекта и обсуждения возможных способов их решения, а также будет содействовать организации в РФ инфраструктуры, необходимой для создания, апробации, внедрения и использования этих технологий во всех отраслях экономики.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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