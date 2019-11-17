В России участковые полиции с начала года раскрыли более 235 тыс. преступлений

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Участковые уполномоченные полиции в России в 2019 году раскрыли более 235 тыс. преступлений и пресекли более 2 млн административных правонарушений. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МВД России по случаю Дня участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября.

"В текущем году участковыми рассмотрено почти 10 млн заявлений и сообщений граждан, раскрыто лично более 235 тыс. преступлений и пресечено свыше 2 млн административных правонарушений", - информировали в пресс-службе.

Как отметили в МВД, в настоящее время в службе участковых уполномоченных работает более 44 тыс. сотрудников. Основными направлениями их служебной деятельности являются профилактика преступлений и работа с лицами, склонными к их совершению. Каждый год под контролем участковых находится несколько сотен тысяч лиц, преступивших закон, к каждому из которых необходим индивидуальный подход.