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В ГИБДД может появиться оборудование, выявляющее у водителей наркотики по слюне

Его внедрение планируется после испытаний

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Оборудование, которое может выявлять по слюне человека наркотические и психотропные вещества, может появиться на вооружении в ГИБДД после соответствующих испытаний. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на запрос ТАСС.

По данным министерства, оборудование предназначено для фиксации, интерпретации и документирования результата обнаружения наркотических и психотропных веществ в слюне человека посредством иммунохроматографических тест-систем. Сам анализатор представляет собой моноблочный автоматический переносной прибор, имеющий возможность распечатки протоколов измерений на встроенном принтере и передачи результатов на компьютер.

"В настоящее время анализатор в практической деятельности подразделений Госавтоинспекции не применяется. Внедрение анализатора в практическую деятельность подразделений Госавтоинспекции планируется после получения положительных результатов испытаний", - сказали в МВД.

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