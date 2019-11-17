В Ростовской области отремонтируют 10 улиц из "карты убитых дорог" ОНФ в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. Попавшие в общероссийскую "Карту убитых дорог" 10 улиц в Ростовской области отремонтируют в 2020 году. Об этом в воскресенье журналистам сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ростовской области Алексей Варяница.

"В этом году мы добились ремонта 10 дорог, они будут отремонтированы в следующем году, это по проекту "Карта убитых дорог", те дороги, которые набрали максимальное количество дизлайков со стороны населения", - рассказал он.

Он напомнил, что ремонт улицы Алагирской в Ростове-на-Дону, которая была признана экспертами самой непроезжей дорогой в России, уже начался.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ОНФ, речь идет о 10 улицах в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Зверево, Таганроге, Мясниковском, Неклиновском и Веселовском районах Ростовской области.