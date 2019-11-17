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С 1 декабря более 150 экологически чистых автобусов начнут эксплуатацию в Санья

Новый экологически чистый городской транспорт заменит устаревшие автобусы на дизельном топливе

САНЬЯ /Китай/, 17 ноября. /ТАСС/. Власти города-курорта Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай) уделяют особое внимание созданию "зеленой" городской транспортной системы. Как сообщил портал "Наньхайван", с 1 декабря по улицам этого прибрежного городка начнут курсировать 154 автобуса на альтернативных источниках энергии.

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Новый экологически чистый городской транспорт заменит устаревшие автобусы на дизельном топливе.

По информации "Наньхайван", "зеленые автобусы" будут запущены по 10 городским маршрутам, следующим по главным улицам курорта, оживленным туристическим районам, а также направлениям, соединяющим центр Санья с международным аэропортом Феникс.

Власти Хайнаня ведут активную борьбу с загрязнением окружающей среды. Согласно правительственному плану, к 2030 году на острове будут полностью прекращены продажи автомобилей на углеводородном топливе. По мере целенаправленного сокращения доли машин с бензиновым двигателем постепенно возрастает число автомобилей на альтернативных источниках энергии - электричестве, гибридном топливе и водороде. На текущем этапе администрация провинции решает вопрос создания развитой сети станций зарядки.

Как сообщало издание "Хайнань жибао", власти провинции также разработали ряд мер для обновления парков предприятий общественного транспорта. Так, для автобусов на новых источниках энергии с ежемесячным пробегом от 2,5 тыс. км предусмотрена субсидия от 40 тыс. юаней ($5600) до 80 тыс. юаней ($11200) в зависимости от конкретной модели.

Теги
КитайХайнань
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