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Победители премии "Студент года" могут стать на год советниками при главах регионов

Всего участниками мероприятия стали 600 студентов из 55 регионов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. Победители в номинациях российской национальной премии "Студент года" в рамках платформы "Россия - страна возможностей" будут рекомендованы к должности советников на общественных началах при главах регионов, из которых участники приехали соревноваться в Ростовскую область. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по молодежной политике региона Юрий Лескин в воскресенье.

"Победитель Гран-при премии "Студент года" высших образовательных организаций становится на общественных началах советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) [сроком] на один год. <...> Победители первых, вторых и третьих мест в номинациях - мы рекомендуем главам субъектов тех регионов, из которых они приехали, обратить на этих ребят внимание и включить в кадровые резервы, совещательные консультативные органы, " - сообщил Лескин, отметив, что у мероприятия уже существует такая практика, когда губернаторы назначали победителей на общественных началах своими советниками по молодежной политике.

В российской национальной премии '"Студент года" в этом году зарегистрировано 270 участников индивидуальных номинаций и 95 студенческих объединений российских вузов. Всего в мероприятии приняли участие 600 студентов из 55 регионов страны.

В 2019 году организаторами российской национальной премии "Студент года" выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ростовской области, кабинет министров Республики Татарстан, общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи", автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

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