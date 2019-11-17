Затулин: ассамблея православия должна активно участвовать в диалоге православных стран

АФИНЫ, 17 ноября. /ТАСС/. Межпарламентская ассамблея православия (МАП), будучи единственной светской организацией православного мира, должна активно развивать диалог православных стран, не уходя от обсуждения темы раскола на Украине. Об этом заявил в беседе с российскими журналистами первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя итоги состоявшегося 14-15 ноября в Афинах заседания международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП.

"Надо обязательно тему Украины сделать темой обсуждения, потому что неизбежно надо этот вопрос обсуждать, - сказал Затулин. - Не обсуждение этой темы в рамках МАП обесценивает вообще Межпарламентскую ассамблею православия".

Говоря о предоставлении патриархом константинопольским автокефалии неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), Затулин сказал, что, предположительно, "одним из мотивов для патриарха Варфоломея было [стремление] повысить свою роль, значимость в православном мире". "То есть это очевидно. Мы не считаем, что следует доверять судьбы православия во всем мире в общем патриарху, который находится в достаточно зависимом положении в неправославной стране с минимальным числом, по сравнению с другими поместными церквями, верующих, которых он окормляет. И, конечно, мы будем отстаивать свою самостоятельность и все остальное".

Как отметил Затулин, Россия не хотела бы "растерять православный мир как таковой". "Так же, как мы не хотим растерять русский мир. Поэтому мы будем принимать самые разные усилия, как мне кажется, на разных уровнях, для того, чтобы все это было каким-то образом приостановлено. Я, например, свою миссию вижу в том, что я объясняю своим коллегам - парламентариям из разных стран, прежде всего стран СНГ, с которыми мы ближе естественным образом, что это необходимо", - сказал депутат.

Необходимо развитие самой МАП

По его мнению, до сих пор было мало усилий, направленных на то, чтобы развивать "МАП как единственную светскую организацию православного мира" на фоне Исламской конференции, у которой есть Исламский банк развития, исламское страховое общество. "Во всех сферах 50 с лишним разных контрагентов <...> У нас, православных, есть только одна - Межпарламентская ассамблея православия. Все остальное - это церкви". Как отметил Затулин, светских православных организаций нет. "Есть только Межпарламентская ассамблея. Если она не будет обсуждать то, что творится в православном мире, тогда ей грош цена", - подчеркнул парламентарий.

"При том, что МАП - единственная светская организация православного мира, она, будем откровенны, малоизвестна и маловлиятельна, потому что она немножко была замкнута до сих пор на внутренние, довольно узкие интересы, - продолжил Затулин. - И между прочим, самое большое паблисити [с англ. - реклама, известность] нам принесла как раз конференция в Тбилиси. Я и другие считаем, что для МАП было бы лучше прославиться чем-то другим, но факт остается фактом". Депутат призвал сделать из этого выводы, и обсуждать проблемы. "Мы готовы были, например, если бы это потребовалось, всерьез обсудить отношения между Россией и Грузией. Конечно, в той форме и в том виде, как это навязали провокаторы в Тбилиси, обсуждать вообще ничего не возможно. Но если говорить о серьезном обсуждении, мы можем его провести", - сказал Затулин.

На вопрос, затрагивался ли на заседании вопрос о полной автокефалии греческой церкви, парламентарий ответил, что эта тема не обсуждалась. "Вряд ли мы стали бы по собственной инициативе его вбрасывать. Это тоже можно было на самом деле расценивать как своего рода провокацию. Нам бы не хотелось с этого начинать", - сказал Затулин. По словам депутата, Россия стоит перед перспективой: "если мы не признаем, отказываемся от общения на уровне церквей, то у разных церквей, в том числе у нашей церкви, становятся развязанными руки в отношении собственного присутствия на других территориях". "То есть я знаю, что уже несколько православных храмов на территории Турции подчиняются Московскому патриархату", - сказал Затулин.

Отношения между Россией и Грецией

По мнению депутата, раскол в православии, если он продолжит развиваться, может вбить клин в отношения между народами России и Греции.

По его словам, российские депутаты обратили внимание греческих участников заседания секретариата МАП на раскол на Украине, в ответ греки сослались на решение патриарха константинопольского Варфоломея по предоставлению автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), которое им пришлось поддержать.

"Греки нам говорят: да, раскол - это нехорошо, но вы понимаете, мы же должны поддержать патриарха Вселенского, а почему вы не приехали на Крит?" - сказал Затулин и отметил, что, по его мнению, российской стороне, возможно, стоило бы принять участие в проходившем в июне 2016 года соборе на греческом острове Крит. "Даже это была ошибка, то нельзя эту ошибку перекрывать еще большей ошибкой, которая уже даже не ошибка, а на самом деле очень серьезный звонок, злоумышление уже не просто против совместного общения церквей православных, единства православия. Это если будет развиваться, то вобьет клин в отношения между русским народом и греческим", - сказал парламентарий.

Давление со стороны американцев

Он напомнил, что Элладская церковь под влиянием давления на нее, главным образом, со стороны американцев и патриарха Варфоломея "приняла одиозное решение" о приветствии главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания. По мнению Затулина, "речь идет о том, что греческая церковь под влиянием и давлением принимает решения, которые бросают тень на многовековую традицию отношений между русскими и греками".

"Мы приходили на помощь Греции в самые трудные моменты. В будущем году будет 200 лет греческому восстанию. А где оно готовилось? Оно готовилось в русском городе Одессе, третьем городе по численности в Российской Империи. "Филики этерия" [тайное общество греков в начале XIX века c целью cоздания независимого греческого государства] там же работала", - напомнил депутат.

"А до этого кто впервые написал конституцию свободной Греции? - продолжил Затулин. - Адмирал Ушаков после того, как Ионические острова у французов были отобраны. Единственная на тот момент территория, где свободно жили греки, все остальное было под Турцией. А кто стал первым президентом Греции? Тоже, кстати, выходец с Ионических островов [бывший глава МИД Российской Империи Иоанн] Каподистрия".

"Если продолжать до этого, то мы вспомним, что и христианство мы из чьих рук получили - Византии, греческой империи. Мы не можем, знаете, просто так сказать - вот у нас текущие ссоры с православными греками, и мы себе найдем других. Ведь это неправильно", - подчеркнул Затулин и повторил, что считает нынешний раскол аналогичным Схизме 1054 года, разделившей католицизм и православие.

Соблазн получить чужое

"Все эти претензии личного порядка, связанные с присутствием или отсутствием на соборе на Крите, они просто меркнут, - продолжил парламентарий. - Нельзя в ответ даже на словесное оскорбление взять топор и убить. Нельзя, это неадекватно. У нас есть понятие в уголовном кодексе "пределы необходимой самообороны". Если вы начинаете их превышать, вы становитесь сами обвиняемыми, подсудимыми. Вот что произошло с реакцией, если увязывать только с этим реакцию патриарха Варфоломея. Но, к сожалению, речь идет не только об этом. Речь идет об элементарном соблазне заполучить чужое. Расширить свое влияние, влезть в чужие дела и так далее".

По словам Затулина, Россия не может при всей любви и желании сохранить единство, отказаться от принципиальных оценок происшедшего. "И это создает новую ситуацию в Межпарламентской ассамблее православия, которая должна быть обсуждена и из которой надо найти выход. Я, выступая на Межпарламентской ассамблее, сказал, что, на мой взгляд, это повод к тому, чтобы попробовать найти Межпарламентской ассамблее какое-то одно из средств, одно из орудий для того, чтобы провести переговоры и найти возможность сближения".

"Конечно, мы не должны себя переоценивать, но шаги необходимы, иначе дело очень плохо кончится, - добавил Затулин. - Как говорят в таких случаях, пропадем поодиночке. Вот этого нельзя допустить. Причем речь-то идет даже не столько о нас, сколько о самой Греции. Если сравнить наши возможности и потенциалы - и наших церквей, и нашу численность и влияние в мире, то, в первую очередь, их это должно беспокоить, что в погоне за каким-то призрачным счастьем получения под свой омофор украинских приходов они теряют гораздо более важные вещи".

Собор на Крите

Собор проходил на Крите 20-26 июня 2016 года и готовился с перерывами с 1961 года. Однако четыре из 14 Церквей не приняли в нем участие. Вслед за Болгарской, Антиохийской и Грузинской православными церквями РПЦ отказалась участвовать в Соборе, который в таком случае автоматически лишился статуса "всеправославного", каким готовился изначально. РПЦ было отказано в просьбе перенести сроки проведения собора и уладить возникшие разногласия по текстам принимаемых документов.

Действия Константинопольского патриарха

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины. 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии, что стало причиной разрыва молитвенного общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом.

История МАП

МАП была создана в 1993 году по инициативе парламента Греции. Важная роль в ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. На сегодняшний день ассамблея православия объединяет 27 государств, ее задачами являются координация законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, способствующих распространению православных идей в обществе.