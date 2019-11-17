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Активисты сорвали показ нового фильма Полански в Ренне

Сеансы обещают продолжить в понедельник

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Показ нового фильма известного режиссера Романа Полански "Офицер и шпион" (J'accuse, 2019) был приостановлен в эти выходные в Национальном театре Бретани (Ренн, Франция) под давлением активистов, которые сорвали вечерний сеанс в субботу. В воскресенье руководство заведения опубликовало письмо, в котором пояснило свое решение.

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"Фильм "Офицер и шпион" Романа Полански затрагивает горячую тему и позорную страницу нашей истории. <...> В то же время в отношении его режиссера на протяжении долгих лет выдвигаются обвинения в изнасилованиях и требования компенсации через суд", - пишет директор театра Артюр Нозисьель.

Он отмечает, что на фоне острой полемики по вопросу привлечения Полански к ответственности за домогательства к женщинам самым правильным вариантом станет снятие фильма с проката. Директор заведения указывает на наличие полемики по поводу того, следует ли отделять искусство, то есть готовый фильм, от поступков людей, которые его создают, и не станет ли полная отмена показа цензурой. "Но, не желая брать на себя ответственность за такую беспрецедентную меру, я рискну продолжить показы этого фильма, чтобы оставить брешь для формирования мнения по поводу происходящего", - указал Нозисьель, добавив, что выступает за широкие дебаты по этому вопросу.

На сайте культурного учреждения администрация приносит извинения зрителям за доставленные неудобства и обещает, что сеансы продолжатся в понедельник. В свою очередь, портал "Вэн минют" публикует фотографии акции, в ходе которой активисты во время показа забрались на сцену перед экраном, развернули транспаранты с обличительными лозунгами в адрес Полански и потребовали встречи с директором кинотеатра.

Теги
ФранцияПольшаПолански, Роман
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