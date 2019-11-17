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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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Передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей состоится 18 ноября

Речь идет о буксире "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катерах "Никополь" и "Бердянск"
Три корабля ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе 25 ноября 2018 года Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
Описание
Три корабля ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе 25 ноября 2018 года
© Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Передача украинских военных судов, задержанных в прошлом году в Керченском проливе, состоится 18 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

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"В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" - буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября", - сказали в пресс-службе.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы.

Летом 2019 года Россия предложила Украине передать задержанных моряков под письменные гарантии их участия в судебном процессе, а корабли - под гарантии их сохранности. Моряки позднее были возвращены на Украину в рамках обмена задержанными лицами.

Теги
УкраинаРоссияКрымНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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