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В Железноводске обустроят прогулочный бульвар в 2020 году

На территории от нынешней Грязелечебницы до Курортного озера появятся стилизованные под старину скамейки, фонари и малые архитектурные формы

ПЯТИГОРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Прогулочный бульвар появится в Железноводске Ставропольского края на месте исторической ярмарочной площади, сообщила в воскресенье пресс-служба городской администрации.

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"По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова городские власти приступили к проектированию нового общественного пространства. Территория от нынешней Грязелечебницы до Курортного озера превратится в прогулочный бульвар со стилизованными под старину скамейками, фонарями и малыми архитектурными формами, которые будут также выдержаны в исторической тематике", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ремонт коснется также и фонтана. Работы по благоустройству бульвара будут завершены в 2020 году.

"Бульвар объединит главные курортные объекты, и сделает прогулки и отдых жителей и гостей Железноводска еще более приятными", - отмечается в пресс-релизе.

Ярмарочная площадь в конце 19 - начале 20 веков считалась центром города, здесь находились стратегические объекты, в том числе станция почтовых дилижансов, здание которой было переоборудовано под Культурный центр имени Льва Толстого.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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