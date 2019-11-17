Победителем "Студент года - 2019" стала Зарина Бикмуллина из Москвы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. Замминистра науки и высшего образования РФ Марина Боровская в воскресенье в Ростове-на-Дону вручила российскую национальную премию "Студент года - 2019" студентке из Москвы Зарине Бикмуллиной. Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения победителей.

В Ростове-на-Дону состоялась церемония награждения победителей Российской национальной премии "Студент года - 2019". В этом году за звание лучшего студента и студенческого объединения боролись 270 участников индивидуальных номинаций и 95 студенческих объединений российских вузов. Всего в конкурсе приняли участие около 600 студентов из 55 субъектов РФ.

"Студентом года - 2019, абсолютным победителем российской национальной премии является Бикмуллина Зарина Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова", - торжественно объявила Боровская.

Премии вручили по 14 номинациям - семь индивидуальных и семь коллективных. Во всех индивидуальных номинациях участники готовили самопрезентации, прошли собеседование и социальное тестирование, написали диктанты и защитили свои проекты.

Победители номинаций

В индивидуальных номинациях победу одержали: "Общественник года" - Дарья Алексеева из Ростовской области (Южно-Российский институт управления), "Председатель студенческого совета года" - Юрий Болотин из Ростовской области (Южный Федеральный университет), "Интеллект года" - Игорь Попов из Ростовской области (Ростовский Государственный медицинский университет), "Староста года" - Дмитрий Байран из Волгоградской области (Волгоградский Государственный технический университет), "Творческая личность года" - Зарина Бикмуллина из Москвы (МГУ имени М. В. Ломоносова), "Спортсмен года" - Дмитрий Лисунов из Ростовской области (Ростовский Государственный университет путей сообщения), "Иностранный студент года" - Елена Кожухарь из Москвы (Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова).

В коллективных номинациях лауреатами первой степени стали: "Добровольческое объединение года" - международное агентство "Слово" республики Карелия, "Экологическое объединение года" - Эко-университет Северного (Арктического) Федерального университета имени М. В. Ломоносова Архангельской области, "Творческий клуб года" - студенческий клуб Тюменского Государственного медицинского университета Минздрава России, театральная студия "Лечу" Тюменской области, "Киберспортивный клуб года" - киберспорт МИРЭА Российского технологического университета из Москвы, "Студенческое СМИ года" - молодежный информационный ресурс "Морошка" Республики Карелия, "Комиссия по качеству образования года" - Совет обучающихся по вопросам качества образования Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" из Москвы, "Юридическая клиника года" - юридическая клиника Башкирского государственного университета Республики Башкортостан.

Целью проведения премии "Студент года - 2019" является выявление и поддержка студентов российских вузов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества. Так называемая "Студенческая осень", включает в себя, помимо финала национальной премии "Студент года - 2019", конкурс "Краса студенчества России", театральный фестиваль "Студия" и Всероссийский семинар-совещание организаторов "Студвесны". Она станет репетицией к проведению здесь в 2020 году Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

В 2019 году организаторами российской национальной премии "Студент года" выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ростовской области, кабинет министров Республики Татарстан, общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи", автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей". Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.