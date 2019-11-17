Премия Russian Event Awards станет международной с 2020 года

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Премия в области событийного туризма Russian Event Awards станет международной с 2020 года, сообщил ТАСС в воскресенье председатель попечительского совета премии Геннадий Шаталов.

"Премия станет международной со следующего года. К нам уже поступили заявки от Болгарии, Монголии, Кыргызстана, Казахстана, которые также хотят принять участие в конкурсе", - сказал Шаталов.

Он отметил, что все участники - как российские, так и зарубежные, - будут соревноваться на общих условиях без какой-либо разбивки на территории. "Мы планируем не только посмотреть, что предложат эти страны, но и им показать, что к нам есть, зачем приезжать, будем рассказывать о прекрасной России и событийном туризме в стране", - отметил Шаталов.

В этом году финал премии прошел в Самаре. Всего на участие в премии было подано 683 заявки из 72 регионов. По итогам трех региональных этапов, которые прошли ранее, в финал попали 219 проектов из 51 региона страны. Как отметил Шаталов, за последние годы значительно повысилась конкуренция и масштабность предлагаемых проектов. В числе призеров оказались и проекты, представленные принимающей стороной - городом Самара. В призеры попали такие проекты, как фестиваль цветов "Цветущая Самара", который в этом году посетили 50 тыс. человек из 40 городов, занявший второе место в номинации, посвященной Году театра, и Всероссийский кинофестиваль "Молодые комедиографы в гостях у Эльдара Рязанова", победивший в номинации "Лучшая идея туристического события".

Финал премии следующего года пройдет в ноябре в Екатеринбурге. Одна из задач премии - популяризация направления "событийный туризм", улучшение его инвестиционной привлекательности.