Гавана отметила 500 лет со дня основания

ГАВАНА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Евгений Задорожный/. Гавана отметила 500 лет со дня своего основания. На масштабные торжества приехали многие иностранные гости, в частности, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, король Испании Филипп VI и экс-президент Франции Франсуа Олланд. Празднования начались 15 ноября, однако многие приуроченные к дате мероприятия, выставки и показы все еще продолжаются.

В ночь рождения поселения Сан-Кристобаль-де-ла-Абана, которому впоследствии суждено было стать главным городом Кубы, многие гаванцы пришли на площадь Пласа-де-Армас (Площадь оружия) к небольшой часовне "Эль Темплете", построенной в XIX веке на месте основания города. По старой традиции, собравшиеся трижды обходили вокруг растущего у "Эль Темплете" священного для кубинцев дерева сейбы, подбрасывали монеты в воздух и загадывали желания. Очередь к сейбе растянулась на несколько сотен метров, а днем следующего дня людей значительно прибавилось.

Церемония стала одной из отправных точек масштабных гуляний как в историческом центре города - колониальной Старой Гаване, которая с 1982 года входит в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, так и в более новых районах, построенных уже в XX веке и являющихся одними из ярчайших примеров стиля ар-деко и неоклассицизма в архитектуре. Посмотреть концерты и праздничный салют толпы кубинцев и иностранных гостей пришли и на восьмикилометровую набережную Гаваны - Малекон.

Масштабная реставрация

К знаменательной дате власти города приложили огромные усилия для того, чтобы отреставрировать архитектурные памятники как колониального периода, так и нового времени. Юбилей Гавана встретила с множеством отреставрированных домов периода испанского владычества, обновленным китайским кварталом, бывшим некогда самым большим и густонаселенным чайнатауном во всей Латинской Америке, и вернувшим свой блеск Капитолием. В выполнении этого кубинцам оказала серьезную помощь Россия. Отечественные реставраторы провели работы по восстановлению золотого покрытия купола здания, а также статуи Республики - позолоченной женской скульптуры высотой более 18 м, которая является третьей по величине в мире среди статуй, расположенных внутри зданий. Президент Кубы Мигель Диас-Канель во время своего визита в Москву вручил медали Дружбы российским специалистам, которые участвовали в реставрации.

Салют и концерт в честь столицы

Вечером в субботу, день официального открытия Капитолия, сотни гостей собрались перед установленной на его лестнице сценой ради праздничного концерта, в котором приняли участие местные вокальные, инструментальные и танцевальные ансамбли. Торжественную атмосферу создавали Национальный балет Кубы, Национальный симфонический оркестр, Фольклорный ансамбль Кубы, а под завершение программы выступила труппа кабаре "Тропикана".

Кульминацией концерта стал салют из 16 тыс. фейерверков, сопровождаемый музыкой кубинского пианиста Франка Фернандеса.

Балет из России

10 именитых танцовщиков петербургской сцены выступили на гала-концерте в Большом театре Гаваны в честь праздника. В кубинскую столицу приехали, в частности, премьер Мариинского театра Денис Матвиенко и солист балета Мариинского театра и ведущий солист Театра Балета Бориса Эйфмана Юрий Смекалов, который стал художественным руководителем мероприятия.

Публике продемонстрировали высокий уровень отечественной школы балета ведущие артисты известных театров: Государственного академического Мариинского театра, Государственного академического Большого театра России, Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета им. М.П. Мусоргского - Михайловского театра, Санкт-Петербургского государственного академического театра балета им. Леонида Якобсона.

Мест в зале на всех желающих не хватило, но организаторы установили большой экран на соседней пешеходной улице.

"Для нас выступить в эти дни в Гаване - огромная честь, тем более что взаимоотношения русской и кубинских культур достаточно плотные, а наши балетные школы являются побратимами, - рассказал ТАСС Юрий Смекалов. - Публика радушно и открыто приняла нас, это огромное творческое удовольствие, более того, с руководством театра мы провели переговоры о сотрудничестве. Главное, чтобы наши страны были открыты друг другу, с помощью культуры можно выстраивать особые отношения, ведь она не имеет границ".