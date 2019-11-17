И.о. мэра Элисты готов рассмотреть возможность включения оппозиции в общественный совет

ЭЛИСТА, 17 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы администрации Элисты Дмитрий Трапезников готов рассмотреть возможные варианты включения представителей оппозиции в состав общественного совета при администрации при условии их готовности к конструктивному диалогу. Об этом он сообщил ТАСС, комментируя проходящие в Элисте митинги оппозиции.

В воскресенье в Элисте прошел очередной согласованный митинг с требованием отставки Трапезникова. По данным мэрии города, "митинг сегодня не собрал и 200 человек".

"Мое мнение - встречаться нужно. Они (представители оппозиции) должны определить представителей, готовых к диалогу, в процессе которого обе стороны должны услышать друг друга. Так как раньше слышались только оскорбления и надуманные обвинения, такой формат общения к конструктиву не приведет", - сказал он.

Трапезников еще раз подчеркнул, что "диалог должен быть конструктивным, не должны присутствовать политическая подоплека и личные амбиции". "Мы готовы ввести их представителей в общественный совет (при администрации города), готовы даже пригласить несколько человек поработать рядом со мной неделю или две, чтоб они посмотрели, как все это происходит и чем мы занимаемся", - уточнил и.о. главы администрации города.

При этом он назвал лукавством заявления оппозиции о том, что на митингах она представляет мнение жителей республики и подчеркнул, что видит поддержку со стороны многих жителей. "Я дважды в неделю веду прием граждан, постоянно выезжаю на конкретные объекты, где идет работа по конкретным проектам, проблемам. И я вижу отношение людей, то, что говорят на митингах, не имеет никакого отношения к мнению народа", - пояснил Трапезников.

О Трапезникове

После своего избрания главой Калмыкии Бату Хасиков предложил на пост главы администрации города Элисты выходца из ДНР Трапезникова, 26 сентября депутаты Элистинского городского собрания поддержали его кандидатуру. 30 сентября в городе прошел первый митинг с требованием отставки Трапезникова.

Трапезников родился в Краснодаре, но в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры, имеет еще несколько высших образований. После провозглашения независимости Донецкой народной республики (ДНР) в 2014 году занимал различные руководящие должности в ДНР.

Был заместителем председателя Совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко исполнял обязанности главы республики.