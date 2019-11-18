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Исследование: россияне стали чаще слушать грустную музыку и тяжелый рок

Согласно данным Mail.ru Group, эти жанры стали популярными с наступлением осени
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Самыми популярными музыкальными жанрами у россиян с наступлением осени стали тяжелый рок и лирические песни. Об этом говорится в исследовании, составленном Mail.ru Group на основе анализа поисковых запросов через голосовой помощник "Маруся".

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Как рассказали в компании, в целом каждое пятое обращение к "Марусе" - это просьба включить музыку, причем почти треть таких пользователей доверяют выбор композиций самому голосовому помощнику.

Так, летом самыми популярными плейлистами в "Марусе" были сборники для бега и тренировок (четверть всех музыкальных запросов), однако с приходом осени их количество сократилось почти вдвое.

Начиная с сентября, отмечают в компании, "Марусю" чаще просят ставить рок-музыку, преимущественно хеви-метал. Также пользователи стали больше слушать лирические композиции: в сентябре на 17% выросло количество запросов, связанных с поиском грустной, мелодичной музыки. При этом самыми популярным направлением в этой категории стали джаз и блюз. Также в числе популярных жанров хаус, техно и другие виды электронной музыки.

В топ-5 самых популярных зарубежных исполнителей по количеству запросов на данный момент входят The Beatles, Rammstein, Black Sabbath, Passenger и Metallica. Среди российских исполнителей большее предпочтение отдают Тимати, Монеточке, группам "Ленинград", "Би-2" и "АукцЫон".

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Россия
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