"Известия": ОНФ предложил сократить время продажи алкоголя на час

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил пересмотреть на федеральном уровне правила продажи алкоголя, сократив допустимый временной интервал его реализации на час - с 23:00 до 22:00. Об этом в понедельник сообщает газета " Известия " со ссылкой на письма, которые ОНФ направил в правительство РФ, Минздрав, Минтруд и другие ведомства. Подлинность данных писем газете подтвердили в организации.

По данным издания, ОНФ предлагает внести поправки в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...", который сейчас позволяет продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 по местному времени. Региональные власти имеют право вводить дополнительные ограничения, включая полный запрет продажи спиртного в определенные дни. Как сообщают "Известия", данная инициатива направлена на достижение целей национального проекта "Демография".

Член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин сообщил газете, что на данный момент предложение о сокращении времени реализации алкоголя обсуждается в нижней палате парламента. "Положительного решения по нему пока нет. В то же время Минздрав инициативу поддерживает. На наш взгляд, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час станет важным фактором снижения численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, приблизительно на 9-14%, особенно среди молодежи", - отметил он.

В ОНФ добавили, что пересмотр правил продажи спиртного также позволит сократить количество ДТП и общий уровень употребления алкоголя. Более того, в организации напомнили, что положительное влияние временных ограничений на реализацию алкоголя было подтверждено Всемирной организацией здравоохранения, а также различными исследованиями.

В пресс-службе Минтруда запрос "Известий" переадресовали в Минздрав, где изданию подтвердили получение предложений ОНФ. По данным газеты, сейчас ведомство рассматривает инициативу ОНФ совместно с другими федеральными органами власти, а также представителями экспертного сообщества.

Сейчас в России федеральные нормативы используют 22 субъекта, среди которых - Москва, Пермский край, Челябинская, Ярославская области. В других субъектах РФ действуют более жесткие нормы реализации алкоголя.