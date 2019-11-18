Аэропорт Благовещенска приостановил прием самолетов из-за снегопада

ТАСС, 18 ноября. Прибытие авиарейсов из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Южно-Сахалинска в аэропорт Благовещенска отложили из-за снегопада. Кроме того, задержали вылет трех самолетов: двух - в Москву, одного - во Владивосток, сообщили ТАСС в справочной службе воздушной гавани.

"Прилет и вылет авиарейсов отложен по метеоусловиям - из-за снегопада", - сказал собеседник агентства.

В ночь на понедельник в Амурской области начался снегопад, снизилась видимость. По данным Амурского центра гидрометеорологической службы, это связано с прохождением активного южного циклона.

На дорогах региона - гололедица, небольшие метели. В пресс-службе мэрии Благовещенска добавили, что на улицах города работает уборочная техника - всего более 30 единиц.