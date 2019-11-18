Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аэропорт Благовещенска приостановил прием самолетов из-за снегопада

В городе работает более 30 единиц уборочной техники

ТАСС, 18 ноября. Прибытие авиарейсов из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Южно-Сахалинска в аэропорт Благовещенска отложили из-за снегопада. Кроме того, задержали вылет трех самолетов: двух - в Москву, одного - во Владивосток, сообщили ТАСС в справочной службе воздушной гавани.

"Прилет и вылет авиарейсов отложен по метеоусловиям - из-за снегопада", - сказал собеседник агентства.

В ночь на понедельник в Амурской области начался снегопад, снизилась видимость. По данным Амурского центра гидрометеорологической службы, это связано с прохождением активного южного циклона.

На дорогах региона - гололедица, небольшие метели. В пресс-службе мэрии Благовещенска добавили, что на улицах города работает уборочная техника - всего более 30 единиц.

Теги
РоссияПриморский крайАмурская область
Реклама на ТАСС
Циклон принес во Владивосток дождь со снегом, грозу и сильный ветер
Из-за непогоды на вылет из города задерживаются более 15 рейсов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС