Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Японии открылась выставка оборонных технологий DSEI Japan

Выставка проводится с 2001 года в Великобритании, в 2019 году она впервые организована за пределами Соединенного Королевства

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Выставка оборонного снаряжения и технологий DSEI Japan открылась в понедельник в комплексе "Макухари мессе" в соседней с Токио префектуре Тиба. Как сообщили организаторы мероприятия, в нем принимают участие около 250 японских и зарубежных компаний.

На выставке представлены макеты военной техники, системы связи и навигации, оборудование для обеспечения кибербезопасности, спецтранспорт. Свою продукцию в Японию привезли ряд компаний из Великобритании, Израиля, Индии, Канады и США.

Также в течение трех дней, когда будет идти выставка, состоится несколько круглых столов и конференций, на которых выступят японские и иностранные эксперты. Среди них - бывший министр обороны Японии Гэн Накатани. Основные темы дискуссий - проблема свободы навигации в Индо-Тихоокеанском регионе, противостояние киберугрозам, применение оборонных технологий в космосе и антитеррористическая подготовка к Олимпиаде 2020 года в Токио.

Выставка DSEI проводится с 2001 года в Великобритании. В этом году она впервые организована за ее пределами - в Японии.

Теги
ЯпонияВеликобритания
Реклама на ТАСС
Врачи перевели из реанимации в травматологию одного из пострадавших в Благовещенске
Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС