Власти Камчатки ремонтируют дорогу, размытую морскими волнами во время циклона

ТАСС, 18 ноября. Власти Камчатского края ремонтируют три участка дороги протяженностью 20 км в Усть-Большерецком районе, которые размыло в результате переливов Охотского моря во время действия циклона. Об этом в понедельник сообщается на сайте камчатского правительства.

С 15 ноября в регионе действует экстренное предупреждение на территории пяти районов полуострова. Синоптики прогнозировали сильный снег с дождем, ветер местами до 30 м/с. Это привело к переливам песчаной косы на западном побережье Камчатского полуострова. 17 ноября региональное МЧС закрыло движение на дороге сообщением село Усть-Большерецк - поселок Октябрьский.

"Ограничение движения для всех видов транспорта по автомобильной дороге местного значения совхоз Начикинский - село Усть-Большерецк - поселок Октябрьский продлено до 10:00 19 ноября. В результате переливов повреждены три участка трассы: 115 - 117 км, 122 - 124 км, 126 - 128 км", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дорожные службы засыпают подтопленные участки песчано-гравийной смесью. К утру понедельника удалось восстановить около 6 м ширины дорожного полотна. "Этого хватает для того, чтобы техника могла в одну полосу проехать к следующему участку. Срок завершения восстановительных работ зависит от погодных условий", - приводится в сообщении комментарий министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимира Каюмова.

По сообщению пресс-службы, жителей сел, где подтоплены дороги, обеспечили продуктами питания, запасами топлива.