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Врачи перевели из реанимации в травматологию одного из пострадавших в Благовещенске

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое

ТАСС, 18 ноября. Врачи перевели из реанимации в отделение травматологии 20-летнего пострадавшего во время стрельбы в одном из колледжей Благовещенска. Его состояние оценивают как тяжелое, сообщил ТАСС в понедельник главврач городской клинической больницы Александр Сучков.

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Студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске в четверг открыл стрельбу в учебном заведении. Погибли два человека, в том числе сам стрелявший, еще трое госпитализированы. Двое пострадавших находятся в областной детской клинической больницы (АОДКБ), еще один - в горбольнице. Последнего еще в воскресенье планировали перевести из реанимации, но позже решили перестраховаться и отложить это до понедельника.

"Перевели его из реанимации. Состояние тяжелое, но лечиться дальше будет в травматологии", - сказал Сучков.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, один из пациентов АОДКБ остается в реанимации, состояние стабильное. Второй - в отделении детской политравмы, у него положительная динамика, и врачи рассчитывают выписать его в ближайшие дни.

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РоссияАмурская область
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