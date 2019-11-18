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Ведущие СМИ обсуждают в Шанхае вызовы и возможности медиа

Так, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман обратил внимание на опасность фейковых новостей в медийном пространстве, а генеральный директор Синьхуа Цай Минчжао отметил исчезновение границ между СМИ

ШАНХАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Вызовы и возможности, с которыми сталкиваются СМИ по мере распространения новых медийных технологий, угрозы информационных войн, неконтролируемого распространения фейковых новостей обсуждаются на проходящем в понедельник в Шанхае заседании президиума Всемирного медиа саммита. В мероприятии, которое проводится по инициативе агентства Синьхуа, участвуют крупнейшие СМИ - информационные агентства ТАСС, МИА "Россия сегодня", The Associated Press, Reuters, Би-би-си, France-Presse, ANSА, Кyodo, телекомпания Al Jazeera, южноафриканская медиагруппа Naspers, индийская газета The Hindu.

"Мы обсудим шансы и вызовы для средств массовой информации в нынешнюю инновационную эру, постараемся заглянуть в ближайшее будущее СМИ, попробуем достичь консенсуса по целому ряду вопросов", - сказал генеральный директор Синьхуа Цай Минчжао.

Он напомнил, что со времени проведения предыдущего Всемирного медиа саммита в Дохе (Катар) прошло три года и пора определиться с местом проведения следующего форума, учитывая те серьезные перемены, которые претерпела всемирная медиаиндустрия. В информационном пространстве, сказал Цай Минчжао, "появляется все больше и больше участников, не относящихся к сфере медиаиндустрии", стираются границы между различными медиа, число пользователей социальных сетей только в Китае достигло 849 млн.

"Фейковые новости представляют угрозу мировой стабильности", - определил тему своего выступления первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Он отметил рост числа хакерских атак, которым подвергаются различные гражданские организации, включая СМИ. "Ложные сообщения в медийном пространстве создают большую и, я бы сказал, страшную опасность миру", - подчеркнул он.

"Ложная информация, точнее, дезинформация, манипулирование информацией стали неким информационным оружием, которое активно используется разными силами для достижения различных политических и экономических целей", - сказал первый заместитель генерального директора ТАСС. "Тема противостояния все увеличивающемуся потоку фейковых новостей - это вопрос вопросов, он обсуждается на разных площадках ", - подчеркнул Гусман.

Он предложил на следующем Всемирном медиа саммите, который намечено провести в Пекине в 2020 году, выработать специальную хартию мировых СМИ по борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями. Проект хартии может быть разработан ТАСС совместно с другими членами президиума Всемирного медиа саммита.

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