Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Японии считают, что сброс радиоактивной воды в океан не создаст проблем

Цистерны на территории АЭС "Фукусима-1" будут полностью наполнены к лету 2021 года

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что сброс в океан слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" не будет создавать проблем для безопасности людей и морских организмов. Об этом говорится в докладе министерства экономики, торговли и промышленности, который представлен на рассмотрение специального совета экспертов по этому вопросу, сообщило в понедельник информационное агентство Kyodo.

Вода на "Фукусиме-1" используется для непрерывного охлаждения поврежденных ядерных реакторов. Она вытекает через бреши в них, подвергается очистке и после этого частично вновь используется и накапливается в цистернах. В настоящее время ее имеется там уже более 100 тонн, и эти объемы постоянно нарастают.

Даже в прошедшей очистку воде сохраняется некоторое количество относительно неопасного трития и других радиоактивных изотопов. В случае ее сброса в океан годичный уровень радиоактивности в точке слива составит до 0,62 микрозиверта в морской воде и 1,3 микрозиверта в атмосфере, подсчитали эксперты министерства. Человек в год, по их данным, естественным путем получает облучение в размере 2100 микрозивертов.

Цистерны на территории АЭС "Фукусима-1" будут полностью наполнены к лету 2021 года. После этого власти предлагают начать сброс воды со слабым уровнем радиоактивности в океан. Против этого плана выступают оппозиционные партии Японии, а также правительство соседней Южной Кореи.

Авария на "Фукусиме-1" произошла в марте 2011 года, когда удар мощного цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения на станции. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, что повредило и четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.

Теги
Япония
Реклама на ТАСС
ТАСС предложил принять хартию мировых СМИ по борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС